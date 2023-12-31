Новые коронавирусные ограничения: стало известно где в России вновь вводят масочный режим

Согласно информации, полученной изданием progorodsamara, было объявлено о возвращении масочного режима в некоторые города Российской Федерации. Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге принял решение о более строгих мерах предотвращения заболеваний ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Было подписано постановление о введении обязательного использования масок в местах, где риск заболевания наиболее высок. По данным Роспотребнадзора, взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, стало больше на 119% за последний месяц, а среди детей - на 65%. Число случаев заражения COVID-19 также выросло на 62,5%.

Теперь использование масок обязательно во всех больницах и поликлиниках. В больничные палаты могут входить только персонал и лица, заботящиеся о тяжелобольных пациентах. Подрядчикам массовых мероприятий требуется носить маски во время проведения событий.

В образовательных учреждениях, если количество заболевших превышает 20% в классе, переходят на неделю дистанционного обучения. Если двое учеников в классе обнаруживают внебольничную пневмонию, они вынуждены подвергнуться удаленному обучению в течение 10 дней. Если количество больных превышает десять, учебный процесс в школе прекращается на такой же срок.