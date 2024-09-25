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Новые камеры на 360 градусов: в ГАИ объяснили, какие нарушения они будут фиксировать

На дорогах России начали устанавливать инноваци...

carsweek.ru

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На дорогах России начали устанавливать инновационные устройства для видеонаблюдения — камеры «Стрелка-360С».

Эти устройства, оснащенные возможностью вращения на 360 градусов, могут контролировать дорожную ситуацию с невиданной доселе точностью на расстоянии до 500 метров. Рассмотрим, какие функции выполняют эти камеры и за какие нарушения водители могут быть оштрафованы.

Что такое «Стрелка-360С»?

«Стрелка-360С» — это новое поколение дорожных камер, которое обеспечивает полный обзор происходящего вокруг. Оснащенные поворотными объективами и высоким разрешением видеоматрицы (2560×1440 пикселей), эти камеры могут идентифицировать транспортные средства и фиксировать нарушения на значительном удалении. Система также включает инфракрасную подсветку для ночного видения и функции автоматического подогрева и очистки стекла, обеспечивая их работоспособность в любых погодных условиях.

Какие нарушения могут фиксировать камеры?

Камеры «Стрелка-360С» способны выявлять множество типов дорожных нарушений:

  • Неправильная парковка: фиксация автомобилей, оставленных в неположенных местах.
  • Движение по обочине: штрафы за попытки объехать заторы вдоль краев дороги.
  • Пересечение сплошной линии: нарушения, связанные с выездом на встречные полосы или пересечением разметки.
  • Несоблюдение правил на пешеходных переходах: фиксация моментов, когда водители не предоставляют преимущество пешеходам.

Безопасность на дорогах с «Стрелка-360С»

Эти камеры уже установлены на многих ключевых магистралях, включая Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), где они помогают не только фиксировать нарушения, но и улучшать общую дорожную обстановку:

  • Мониторинг и оперативное реагирование: автоматическое определение аварийных ситуаций и заторов для быстрого реагирования экстренных служб.
  • Документирование происшествий: видеозаписи ДТП могут использоваться в качестве доказательств в разбирательствах.
  • Управление дорожным движением: системы прогнозируют формирование пробок и помогают регулировать потоки транспорта.

Рекомендации для водителей

С внедрением «Стрелка-360С», водителям важно соблюдать повышенную осторожность и внимательно следить за соблюдением правил:

  • Соблюдение правил парковки: избегайте остановок в неположенных местах.
  • Внимание к дорожной разметке: избегайте пересечения сплошных линий и движения по обочинам.
  • Уступайте дорогу пешеходам: особое внимание уделяйте соблюдению правил на пешеходных переходах.

Камеры «Стрелка-360С» значительно повышают безопасность на дорогах и способствуют более строгому соблюдению ПДД. Это новшество вносит значительный вклад в обеспечение порядка на дорогах, требуя от водителей более ответственного поведения и строгого соблюдения дорожных правил.

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