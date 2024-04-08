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· Артем Акчурин

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидали

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидали

oka.fm

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На сегодняшний день мировой рынок топлива переживает новые колебания, которые обсуждают все: цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизились после четырех дней подряд роста.

Это событие привлекло большой интерес со стороны участников рынка и аналитиков, которые пытаются разобраться в причинах этих изменений.

Согласно данным с сайта биржи, цены на топливо снизились значительно: за один день цена на Аи-92 упала на 3,25%, на Аи-95 – на 3%, а на летнее дизельное топливо – на 1,5%. После некоторого времени устойчивого роста такие колебания не остались незамеченными. Однако что послужило причиной этого спада?

Эксперты отмечают, что такие изменения цен являются обычным явлением для рынка и связаны с изменчивостью торгов. Однако один из экспертов подчеркивает, что уменьшение закупок топлива нефтяными компаниями друг у друга также повлияло на текущую ситуацию.

Впервые с начала января цены на топливо поднялись и на АЗС — на 30 копеек. Например, теперь цена на дизельное топливо составляет 61,7 рубля за литр.

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