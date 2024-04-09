Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидал никто

Сегодня на мировом топливном рынке происходят новые колебания, которые привлекают внимание: цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу упали после четырехдневного роста. Это событие вызвало интерес участников рынка и аналитиков, которые пытаются разобраться в причинах таких изменений.

Согласно данным с биржи, цены на топливо значительно снизились: за один торговый день цена на Аи-92 упала на 3,25%, на Аи-95 – на 3%, а на летний дизтопливо – на 1,5%. После нескольких дней роста такие изменения вызвали обсуждения. Но что послужило причиной этого падения?

Эксперты отмечают, что такие колебания цен являются обычным явлением для рынка и связаны с его волатильностью. Однако один из экспертов подчеркивает, что сокращение покупок топлива между нефтяными компаниями также повлияло на текущую ситуацию.

Также впервые с начала января цены на топливо повысились на заправках — например, дизельное топливо теперь стоит 61,7 рубля за литр.