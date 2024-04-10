Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидал ни один россиянин

Сегодня сектор топливного рынка переживает новые колебания, которые привлекли внимание многих: цены на нефтепродукцию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизились после четырех дней подряд роста.

Это событие вызвало активный интерес участников рынка и аналитиков, которые стремятся разгадать причины за этими изменениями.

По данным биржи, цены на топливо заметно упали: за один торговый день цена на Аи-92 снизилась на 3,25%, на Аи-95 – на 3%, а на летнее дизельное топливо – на 1,5%. После ряда повышений подобные изменения не могли остаться незамеченными. Но что послужило причиной этого падения?

Эксперты объясняют, что такие ценовые колебания являются обычным явлением для рынка и связаны с изменчивостью торгов. Однако один из экспертов отмечает, что снижение объемов закупок топлива нефтяными компаниями друг у друга также повлияло на текущую ситуацию.

Кроме того, впервые с начала января цены на топливо выросли и на заправках — на 30 копеек сразу. Например, стоимость дизельного топлива теперь составляет 61,7 рубля за литр.