Новости России
· Артем Акчурин

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидал ни один россиянин

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: такого не ожидал ни один россиянин

gazeta.ru

Подписаться в Telegram

Сегодня сектор топливного рынка переживает новые колебания, которые привлекли внимание многих: цены на нефтепродукцию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизились после четырех дней подряд роста.

Это событие вызвало активный интерес участников рынка и аналитиков, которые стремятся разгадать причины за этими изменениями.

По данным биржи, цены на топливо заметно упали: за один торговый день цена на Аи-92 снизилась на 3,25%, на Аи-95 – на 3%, а на летнее дизельное топливо – на 1,5%. После ряда повышений подобные изменения не могли остаться незамеченными. Но что послужило причиной этого падения?

Эксперты объясняют, что такие ценовые колебания являются обычным явлением для рынка и связаны с изменчивостью торгов. Однако один из экспертов отмечает, что снижение объемов закупок топлива нефтяными компаниями друг у друга также повлияло на текущую ситуацию.

Кроме того, впервые с начала января цены на топливо выросли и на заправках — на 30 копеек сразу. Например, стоимость дизельного топлива теперь составляет 61,7 рубля за литр.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

таракан из вентиляции

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

ремонт балансировочного станка для шиномонтажа в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани