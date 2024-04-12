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· Артем Акчурин

Новые цены на бензин по-настоящему шокировали: такого не ожидал никто

Новые цены на бензин по-настоящему шокировали: такого не ожидал никто

vedomosti.ru

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На сегодняшний день мировой рынок топлива переживает новые колебания, о которых широко обсуждают все: цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу начали падать после нескольких дней подряд роста. Это событие вызвало оживленный интерес у участников рынка и аналитиков, которые пытаются разгадать причины таких изменений.

Согласно информации с сайта биржи, цены на топливо снизились существенно: за один день торгов цена на Аи-92 упала на 3,25%, на Аи-95 – на 3%, а на летнее дизельное топливо – на 1,5%. После периода роста эти изменения не могли пройти незамеченными. Но что послужило причиной этого спада?

Эксперты отмечают, что такие колебания цен являются обычным явлением для рынка и обусловлены волатильностью торгов. Однако некоторые специалисты подчеркивают, что сокращение объемов покупок топлива нефтяными компаниями друг у друга также оказало влияние на нынешнюю ситуацию.

В то же время впервые с начала января цены на топливо увеличились и на заправках – на 30 копеек сразу. Например, стоимость дизельного топлива в настоящее время составляет 61,7 рубля за литр.

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