Новые цены на бензин по-настоящему шокировали: такого не ожидал ни один россиянин

На текущий момент топливный рынок в мире испытывает новые колебания, которые стали объектом обсуждения: цены на нефтепродукцию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в пятницу снизились после четырех дней подряд роста. Эта динамика привлекла внимание участников рынка и аналитиков, задающихся вопросом о причинах таких изменений.

Согласно данным биржи, цены на топливо значительно упали: за одну торговую сессию цена на АИ-92 снизилась на 3,25%, на АИ-95 – на 3%, а на летнее дизельное топливо – на 1,5%. Эти изменения не могли остаться незамеченными после нескольких дней роста. Что же лежит в основе этого снижения?

Эксперты отмечают, что подобные колебания цен являются обычным явлением на рынке и связаны с изменчивостью торгов. Однако один из специалистов отмечает, что снижение объема закупок нефтяными компаниями топлива у друг друга также повлияло на текущую ситуацию.

Кроме того, впервые с начала января топливо подешевело на заправках — на 30 копеек. Например, цена на дизельное топливо теперь составляет 61,7 рубля за литр.