Новости пришли из Сбербанка: уже с 10 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля

С 10 июня для держателей банковских карт Сбербанка наступят значительные изменения: их балансы на картах будут обнулены.

Это решение — часть обширной инновационной программы, запущенной крупнейшим банком России. Программа включает в себя новую систему подписок для пользователей карт.

Эксперт в области финансов подробно прокомментировал нововведения. С активацией подписки множество ранее платных услуг теперь будут предоставляться бесплатно. К примеру, ежемесячное обслуживание, ранее обходившееся в 150 рублей для карт, по которым не производятся регулярные выплаты (зарплаты или пенсии), теперь не будет стоить ничего.

Кроме того, платить за услуги SMS-уведомлений не нужно будет тем пользователям, чьи расходы превышают 5 тысяч рублей в месяц. Если же траты меньше указанной суммы, то за SMS-сервис придется платить 70 рублей. Подписка также предусматривает систему бонусов за покупки, которые можно использовать в последующем.

С введением подписки, которая стартует 10 июня и предлагается за 99 рублей в месяц, клиенты Сбербанка смогут значительно сократить свои месячные расходы на банковские услуги. Об этом сообщили издания «Новости Ухты».