Новости пришли из Сбербанка: начиная с 8 июля, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк анонсировал революционные изменения в системе подписок для держателей дебетовых карт.

С 8 июля 2024 года у клиентов появится возможность оптимизировать свои расходы на банковские услуги и получать ощутимую выгоду. Разбираемся в деталях вместе с финансовым экспертом Валерием Поповым.

Прощай, плата за обслуживание!

Одним из главных преимуществ новой подписки станет отмена ежемесячной платы за обслуживание карты. Ранее клиенты, не получавшие зарплату или пенсию на карту Сбербанка, были вынуждены платить 150 рублей ежемесячно. Теперь эта барьер устранен.

SMS-информирование: платите, только если это нужно

Подписчикам станут доступны бесплатные SMS-уведомления о транзакциях, но с одним условием — ежемесячные траты по карте должны превышать 5 000 рублей. Для тех, кто тратит меньше, стоимость услуги останется прежней — 70 рублей в месяц.

Бонусы за каждую покупку:

Новая подписка открывает доступ к программе лояльности с начислением бонусных баллов за покупки. Накопленные баллы можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров банка.

Доступная цена — максимальная выгода:

Стоимость подписки составит всего 99 рублей в месяц, что делает ее привлекательной для широкого круга клиентов. По словам Валерия Попова, новая система позволит многим пользователям существенно сократить расходы на банковское обслуживание.

Ориентация на клиента — главный тренд:

Нововведение Сбербанка — это яркий пример того, как финансовые организации адаптируются к потребностям современных клиентов. Гибкость, прозрачность и ориентация на реальные потребности — вот ключевые принципы, которые сегодня определяют развитие банковского сектора, сообщает pg11.