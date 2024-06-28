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Новости пришли из Сбербанка: начиная с 29 июня, у всех владельцев банковских карт будет ноль рублей

С 1 июля Сбербанк предлагает клиентам принципиально новую систему обслуживания дебетовых карт, делая акцент на экономии и гибкости.

smartik.ru

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С 1 июля Сбербанк предлагает клиентам принципиально новую систему обслуживания дебетовых карт, делая акцент на экономии и гибкости.

Главное новшество – возможность полностью отказаться от ежемесячной комиссии за обслуживание карт, сообщает ProgorodUhta.

Прощайте, платные карты?

Теперь клиентам, которые не получают на карту Сбербанка зарплату или пенсию, не придется платить до 150 рублей ежемесячно просто за наличие карты. Вместо этого банк предлагает оформить специальную подписку.

Что дает подписка?

  • Бесплатное обслуживание карты.
  • Бесплатные SMS-уведомления о транзакциях (при расходах от 5000 рублей в месяц).
  • Начисление бонусов за каждую покупку, которые можно тратить на последующие операции.

Доступная экономия

Стоимость подписки составляет всего 99 рублей в месяц, что делает ее доступной для широкого круга клиентов. Благодаря экономии на комиссиях и бонусной программе подписка быстро окупается.

Новая стратегия Сбербанка

Как отмечает финансовый аналитик Валерий Попов, обновленная система обслуживания карт призвана сделать финансовые операции более простыми и выгодными для клиентов, а также укрепить их лояльность к банку.

Сбербанк призывает своих клиентов оценить преимущества новой системы уже в июле, подчеркивая, что она отвечает современным запросам на гибкость, прозрачность и выгоду.

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