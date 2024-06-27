Новости пришли из Сбербанка: начиная с 27 июня, у всех пользователей банковскими картами будет ноль рублей

С первого июля Сбербанк вводит новые правила обслуживания дебетовых карт, обещая значительные экономии для своих клиентов. Основа нововведений — специальная подписка, которая открывает доступ к множеству бесплатных услуг.

Конец платам за обслуживание

Самым значительным преимуществом новой подписки является обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты, которая ранее составляла 150 рублей для клиентов без прямого зачисления зарплаты или пенсии. Теперь эту плату можно избежать, подключив подписку.

Бесплатные SMS-уведомления и бонусы за покупки

Дополнительные преимущества подписки включают бесплатные SMS-уведомления для пользователей, чьи расходы по карте превышают 5000 рублей в месяц. Также клиенты получают возможность копить бонусы за покупки, которые могут быть использованы для оплаты последующих покупок, что делает каждую транзакцию еще более выгодной.

Доступная стоимость подписки

Стоимость подписки составляет всего 99 рублей в месяц, что делает ее доступной для широкого круга клиентов и позволяет быстро окупить вложенные средства через экономию на других услугах.

Цель нововведений

По словам финансового аналитика Валерия Попова, новая система обслуживания призвана укрепить лояльность клиентов и сделать услуги Сбербанка более привлекательными и выгодными. Эти изменения не только упрощают финансовую жизнь клиентов, но и стимулируют более активное использование дебетовых карт, поддерживая постоянное взаимодействие с банком.

Не пропустите возможность начать экономить

Эти новые правила вступают в силу уже в июле, и Сбербанк приглашает клиентов не упускать возможность начать экономить уже сейчас. Нововведения представляют собой шаг вперед к более гибкому и клиентоориентированному подходу в банковском обслуживании, отвечая на современные запросы пользователей и их стремление к оптимизации личных финансов, сообщает «Про Город Ухта».