Новости пришли из Сбербанка: начиная с 26 июня, у всех владельце банковских карт будет ноль рублей

Хорошие новости для владельцев дебетовых карт Сбербанка! С 1 июля вступают в силу новые правила обслуживания, которые позволят вам значительно сэкономить.

Секрет – в специальной подписке, открывающей доступ к массе бесплатных опций.

Платить за обслуживание карты? Больше не нужно

Финансовый аналитик Валерий Попов рассказал о главных преимуществах новой подписки:

Обнуление платы за обслуживание. Стандартная ежемесячная плата в размере 150 рублей (для тех, кто не получает на карту зарплату или пенсию) с подпиской не взимается.

Бесплатные SMS-уведомления. Если вы тратите по карте более 5000 рублей в месяц, то сможете получать SMS-уведомления абсолютно бесплатно.

Бонусы за покупки. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие покупки.

Экономить – легко

Стоимость подписки составляет всего 99 рублей в месяц – доступная цена за такие выгоды.

По словам эксперта, новая система обслуживания карт призвана повысить лояльность клиентов и сделать услуги Сбербанка еще более выгодными.

Не упустите возможность начать экономить уже в июле, о чем сообщил портал progoroduhta.