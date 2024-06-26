Новости пришли из Сбербанка: начиная с 26 июня, у всех владельце банковских карт будет ноль рублей
dzen.ru
Хорошие новости для владельцев дебетовых карт Сбербанка! С 1 июля вступают в силу новые правила обслуживания, которые позволят вам значительно сэкономить.
Секрет – в специальной подписке, открывающей доступ к массе бесплатных опций.
Платить за обслуживание карты? Больше не нужно
- Финансовый аналитик Валерий Попов рассказал о главных преимуществах новой подписки:
Обнуление платы за обслуживание. Стандартная ежемесячная плата в размере 150 рублей (для тех, кто не получает на карту зарплату или пенсию) с подпиской не взимается.
Бесплатные SMS-уведомления. Если вы тратите по карте более 5000 рублей в месяц, то сможете получать SMS-уведомления абсолютно бесплатно.
Бонусы за покупки. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие покупки.
- Экономить – легко
Стоимость подписки составляет всего 99 рублей в месяц – доступная цена за такие выгоды.
По словам эксперта, новая система обслуживания карт призвана повысить лояльность клиентов и сделать услуги Сбербанка еще более выгодными.
Не упустите возможность начать экономить уже в июле, о чем сообщил портал progoroduhta.
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