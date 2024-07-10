Новости пришли из Сбербанка: начиная с 11 июля, все владельцы банковских карт останутся без рубля

С июля 2024 года Сбербанк вводит значительные изменения в условия предоставления услуг держателям дебетовых карт.

Эти нововведения направлены на снижение расходов клиентов и увеличение привлекательности предлагаемых банковских услуг. Финансовый аналитик Валерий Попов рассказывает о ключевых аспектах этих обновлений.

Отмена фиксированной платы за обслуживание

Основное нововведение — это отмена обязательной платы в 150 рублей, которую ранее взимали каждый месяц за обслуживание карты. Такое изменение затрагивает клиентов, не получающих зарплату или пенсию через свои карты Сбербанка.

Новые условия для SMS-информирования

Теперь клиентам будут доступны бесплатные СМС-уведомления о денежных тратах или поступлениях, если их ежемесячные расходы выше 5-ти тысяч рублей. Для тех, чьи расходы меньше указанной суммы, услуга останется платной на уровне 70 рублей в месяц.

Лояльность и бонусы

С новой подпиской пользователи получают доступ к программе лояльности, которая позволяет накапливать бонусные баллы за каждую покупку. Эти баллы могут быть использованы для оплаты товаров и услуг у партнеров банка.

Цена подписки

Подписка будет стоить всего 99 рублей в месяц, делая ее доступной для широкого круга клиентов и позволяя им снизить расходы на банковские услуги.

Фокус на потребностях клиентов

Новая политика Сбербанка демонстрирует стремление банка адаптироваться к ожиданиям современных клиентов, предлагая гибкие и прозрачные условия. Это подчеркивает тенденцию к более тесной взаимосвязи между финансовыми услугами и реальными потребностями пользователей, о чем сообщает онлайн-издание Pg11.ru.