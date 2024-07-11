Новость пришла из Сбербанка: начиная с 12 июля, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк готовит приятный сюрприз для держателей дебетовых карт. С июля 2024 года вступают в силу новые условия обслуживания, которые сделают банковские услуги еще доступнее и привлекательнее.

Какие новшества ждут клиентов?

Прощай, плата за обслуживание! Сбербанк отменяет ежемесячную комиссию в размере 150 рублей, которую раньше платили клиенты, не получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка.

Бесплатные SMS-уведомления для активных пользователей: Если ваши ежемесячные траты по карте превышают 5000 рублей, вы будете получать SMS-уведомления бесплатно. Для клиентов с меньшими расходами стоимость услуги составит 70 рублей в месяц.

Новая подписка с бонусами: За 99 рублей в месяц вы получите доступ к программе лояльности и сможете копить бонусы за каждую покупку. Накопленные баллы можно будет обменять на товары и услуги партнеров банка.

Финансовый эксперт Валерий Попов отмечает, что новая стратегия Сбербанка — это отражение глобальных трендов в банковском секторе. Сегодня клиенты ждут от банков не только на надежности, но и максимальной гибкости, прозрачности и индивидуального подхода.

Обновленные условия обслуживания дебетовых карт — это важный шаг навстречу потребностям клиентов и подтверждение лидерских позиций Сбербанка на рынке финансовых услуг, сообщает Pg11.ru.