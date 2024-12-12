«Новогодний семейный бюджет» упадет на карты — кому положена выплата 10 000 к праздникам

Депутат ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой оказания финансовой поддержки малообеспеченным семьям, пенсионерам и одиноким родителям к Новому году. Предложение направлено на помощь гражданам с низкими доходами для облегчения праздничных расходов.

Цели инициативы

Суть инициативы заключается в выделении единовременной выплаты в размере 10 000 рублей для семей, чей доход не превышает прожиточного минимума. В своём обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой Чернышов предложил использовать для этого неиспользованные бюджетные средства, которые остаются в казне по итогам года.

«По данным прошлого года, в бюджет вернулось порядка 603 миллиардов рублей. Эти деньги могли бы быть направлены на помощь тем, кто в ней остро нуждается», — подчеркнул депутат.

Кому предназначена помощь?

Согласно инициативе, выплаты предполагается направить:

Семьям с детьми, находящимся за чертой прожиточного минимума.

Родителям-одиночкам.

Пенсионерам с доходами ниже необходимого.

Чернышов отметил, что эта мера создаст возможность подготовиться к празднику без излишних финансовых стрессов. Выплата поможет купить продукты, подарки для детей и создать праздничное настроение даже в условиях ограниченного бюджета.

«Для многих Новый год — не только радость, но и серьёзные траты. Мы хотим, чтобы каждая семья смогла отметить этот праздник без лишних тревог», — отметил он.

Преимущества и актуальность инициативы

Идея депутата получила поддержку благодаря своему социальному значению. Новый год является важным временем для семейных традиций, однако финансовые трудности могут затруднить подготовку к празднику.

Чернышов подчеркнул, что задача депутатов — помочь тем, кто находится в сложной ситуации, и сделать праздник доступным для всех.

Опыт прошлых лет

Инициатива базируется на успешной практике предыдущих лет. С 2020 по 2022 год аналогичные меры были реализованы в период пандемии, когда возвращённые в бюджет средства направлялись на здравоохранение и социальную помощь. Эти меры доказали свою эффективность, оказав существенную поддержку гражданам.

Что ждёт инициативу?

Если предложение Бориса Чернышова будет поддержано, новогодние выплаты станут значимой мерой социальной помощи для тысяч нуждающихся. Это позволит улучшить финансовое положение многих семей в преддверии праздников и укрепить их веру в поддержку государства.

