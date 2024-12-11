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«Новогодний семейный бюджет» упадет на карту — кому положена выплата 10 000 к праздникам

В преддверии праздников, посвященных встрече Но...

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В преддверии праздников, посвященных встрече Нового года, депутат от ЛДПР Борис Чернышов представил инициативу, направленную на поддержку россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума.

Это предложение, обращённое к вице-премьеру Татьяне Голиковой, касается выплаты в размере 10 тысяч рублей одиноким родителям, семьям с детьми и пенсионерам.

Финансирование из неиспользованных бюджетных средств

Депутат утверждает, что средства на эти выплаты можно взять из остатков федерального бюджета, которые не были использованы в течение года. По его словам, только за прошлый год нерасходованными остались около 603 миллиардов рублей. Чернышов считает, что эти средства могут быть эффективно задействованы для поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в период новогодних праздников.

Смысл инициативы: поддержка на фоне праздничных расходов

Инициатива «Новогодний семейный бюджет», по словам Чернышова, призвана помочь семьям справиться с увеличенными расходами на продукты и подарки в преддверии Нового года.

«Многие семьи каждый год сталкиваются с финансовыми трудностями, когда наступает время праздников. Наша задача — помочь им создать теплую и радостную атмосферу дома, несмотря на экономические вызовы», — подчеркнул депутат.

Опыт прошлых лет

Чернышов напомнил, что подобные программы уже реализовывались в России во время пандемии, когда возвращённые в бюджет средства были направлены на поддержку здравоохранения и других социально значимых сфер. Этот опыт, по его словам, демонстрирует возможность использования государственных ресурсов для решения актуальных социальных задач.

Перспективы и ожидания от инициативы

Хотя предложение Чернышова еще должно пройти через ряд процедур и обсуждений на государственном уровне, оно уже вызвало интерес у общественности и социальных организаций. Реализация такой меры может стать заметным шагом в направлении укрепления социальной поддержки граждан в России, особенно в сложившейся экономической ситуации.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый россиянин почувствовал заботу государства и мог радостно встретить Новый год,» — заключил Чернышов.

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