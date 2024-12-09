Новогодний подарок для россиян: зимние каникулы в школах изменятся до неузнаваемости - сообщили даты

Каникулы — это долгожданный момент как для школьников, так и для их родителей, время, когда можно отдохнуть и провести время с близкими.

В учебном году 2024/2025 русские школы продолжают самостоятельно устанавливать график каникул, опираясь на рекомендации Министерства образования.

Традиционная система (четверти)

Большинство учебных заведений придерживаются классической модели, деля учебный год на 4 четверти. Зимние каникулы в этом варианте распределяются следующим образом:

- с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

- Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17 по 24 февраля нового года.

Модульный подход (триместры)

Некоторые учебные заведения используют модульную систему, которая делит учебный год на триместры с краткими выходными. В 2024/2025 учебном году график зимних каникул выглядит следующим образом:

- Зима: с 29 декабря текущего года по 8 января 2025 года.

- Февральские каникулы: с 15 по 24 февраля 2025 года.

Как узнать точные даты каникул?

Важно помнить, что даты могут варьироваться в разных школах даже в рамках одного города. Для получения актуальной информации:

- Проверьте официальный сайт школы, где часто публикуются данные в разделе для родителей.

- Обратитесь к классному руководителю, который сможет предоставить точные данные.

Рекомендации для планирования каникул:

- Раннее бронирование: чтобы сэкономить на проезде и размещении, создавайте планы поездок заранее.

- Учет дополнительных каникул: неделя в феврале — отличная возможность для семейного отдыха.

- Использование праздничных выходных: пригодятся для коротких поездок или просто отдыха.

Каникулы 2024/2025 — это уникальная возможность для восстановления сил и совместного времяпрепровождения с семьей. Правильное планирование позволит сделать эти дни максимально насыщенными и незабываемыми.

