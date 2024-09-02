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Новое решение по участникам СВО принято: что произойдет?

Недавно было объявлено о значительном облегчени...

islamnews.ru

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Недавно было объявлено о значительном облегчении финансового бремени для участников специальной военной операции.

В последнем законодательном акте, подписанном в апреле, закреплено право на освобождение от уплаты процентов по потребительским кредитам в период кредитных каникул, сообщают «Вести: Приморье».

Детали нового закона

По данным «Парламентской газеты», новый закон предоставляет участникам СВО право на кредитные каникулы — период, в течение которого они могут приостановить выплату по кредитам. Этот период включает время службы и продлевается еще на 30 дней после завершения участия в операции. Ранее, несмотря на каникулы, банки продолжали начислять проценты, что увеличивало долг заемщиков.

Изменения в начислении процентов

Теперь, с вступлением нового закона в силу, проценты за время кредитных каникул не будут начисляться. Это решение призвано снизить финансовую нагрузку на военнослужащих и участников операции, обеспечивая им более спокойное возвращение к гражданской жизни.

Механизм возврата уже уплаченных процентов

Для тех, кто уже успел уплатить проценты в период кредитных каникул до вступления закона в силу, предусмотрена компенсация. Банки обязаны перенаправить эти средства на погашение основного долга, что дополнительно уменьшит общую сумму, подлежащую выплате.

Этот закон является значительным шагом в поддержке тех, кто участвует в военной спецоперации. Освобождение от процентов по кредитам во время кредитных каникул облегчает финансовое давление на военнослужащих и их семьи, позволяя им сосредоточиться на важных аспектах службы и восстановления после нее. Это изменение не только помогает улучшить условия для военнослужащих, но и демонстрирует признание их службы на государственном уровне.

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