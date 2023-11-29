Новая волна мобилизации? В регионах России стартовало тотальное вручение повесток на рабочих местах

В ряде российских регионов мужчинам в возрасте от 20 до 48 лет начали приходить повестки в военкомат.

Так около 15 жителей Уфы и одновременно соседей одного жилого дома получили документы, извещающие о необходимом посещении военных комиссариатов. Более того, повестки получили мужчины из одной семьи, а также если адресата оповещения не было дома во время вручения, документ отдавали его родственникам, передали «Пруфы».

В Воронеже приблизительно 50 граждан Российской Федерации, уроженцев Азербайджана, получили повестки из рук силовиков прямо во время праздничного застолья в ресторане, сообщили «Вести Воронеж».

А также совсем недавно в сортировочном центре магазина Wildberries в Электростали группа представителей правоохранительных органов провела рейд с целью поиска нелегально находящихся на территории РФ мигрантов, а также иностранцев, оформивших гражданство нашей страны, но не вставших на воинский учет. Согласно информации новостного портала Lenta.ru, если нелегалы и граждане без воинского учета обнаруживались, то их увозили на автобусах в военкомат.

Ситуацию в столице Республики Башкортостан прокомментировал местный Ситуационный центр, где объяснил, что уфимцам нужно посетить военные комиссариаты для того, чтобы уточнить документы, к мобилизации эти повестки отношения не имеют.