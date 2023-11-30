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Новая волна мобилизации? В регионах России начали вручать повестки на рабочих местах

Новая волна мобилизации? В регионах России начали вручать повестки на рабочих местах

aa.al-shell.ru

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Стало известно, что в нескольких регионах Российской Федерации мужчинам призывного возраста, гражданам страны, пришли повестки в военные комиссариаты.

Информационно-новостной портал prufy.ru сообщил, что в столице Республики Башкортостан приблизительно 15 жителей одного дома получили извещения, в которых указано, что россиянам нужно посетить военкомат для уточнения документов воинского учета. Местный ситуационный центр подтвердил, что повестки пришли только для проверки, и к призыву на службу в армию России это событие никакого отношения не имеет

У жителей города Воронеж было прервано праздничное застолье в ресторане представителями правоохранительных органов, целью которых была проверка документов у гостей заведения, после которой 50-ти гражданам России были вручены повестки, передали «Вести Воронеж».

Новостное интернет-издание «Лента.ру» сообщило, что в городе Электросталь Московской области на складе маркетплейса Wildberries также прошел рейд сотрудниками ОМОНа, в ходе которого силовики проверяли документы в поисках нелегалов, а также мигрантов с российским гражданством, но без воинского учета. В процессе вручались повестки в военные комиссариаты, и сколько было вручено извещений неизвестно.

Представители пресс-службы магазина уточнили, что рейд и вручение повесток, действительно, проводились с целью проверки документов, и сотрудники, которые ее успешно прошли, уже возвращаются на свои рабочие места.

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