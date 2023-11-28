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Новая волна мобилизации? В некоторых регионах стартовало тотальное вручение повесток на рабочих местах

Новая волна мобилизации? В некоторых регионах стартовало тотальное вручение повесток на рабочих местах

vnimanie.pro

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В городе Электросталь в Московской области находится один из крупнейших сортировочных центров онлайн-магазина Wildberries. Появилась информация, что недавно на склад маркетплейса нагрянули представители правоохранительных органов и вручили сотрудникам документы, оповещающие о необходимом посещении военных комиссариатов, сообщил новостной портал Lenta.ru.

Росгвардия уточнила, что целью такого визита являлась проверка на наличие нелегально находящихся в Российской Федерации мигрантов, а также поиск иностранцев, которые получили российское гражданство, но пренебрегли законом, не встав на воинский учет. Если таковые находились, то их отдельно сажали в автобусы и увозили в военкоматы.

Пресс-служба Wildberries предупредила россиян о возможных перебоях в работе магазина, к которым в том числе относится и задержка доставки товаров.

Добавим, что ранее информационный «Пруфы» сообщил: в начале ноября около 15-ти мужчин, проживающих в столице Республики Башкортостан Уфе, а также жители одного дома получили повестки в военкоматы для уточнения документов воинского учета. А в Воронеже 14 ноября приблизительно 50 мигрантов, оформивших гражданство Российской Федерации также получили извещения о необходимом посещении военного комиссариата от группы силовиков во время празднования дня рождения в ресторане «Форт», передали «Вести Воронеж».

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