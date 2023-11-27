Новая волна мобилизации? В некоторых регионах началось тотальное вручение повесток на рабочих местах

Стало известно, что в Московской области представители правоохранительных органов посетили склад маркетплейса Wildberries и прямо во время рабочего процесса вручили работникам повестки в военкомат, сообщил информационный новостной портал «Лента.ру».

Уточняется, что во время рейда в сортировочном центре в городе Электросталь силовики проверяли, нет ли на складских помещениях сотрудников, которые находятся на территории нашей страны нелегально, также проверялось наличие мигрантов, оформивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. После просмотра документов, граждане РФ получили извещения о посещении военных комиссариатов: какое количество повесток было вручено сотрудникам сортировочного центра не уточняется.

Представители компании подтвердили, что на складе проводился рейд правоохранительными органами, и сотрудники, которые прошли все проверки документов, возвращаются к работе.

Ранее новостной портал «Вести Воронеж» сообщал, что в вечернее время 14 ноября приблизительно 50 уроженцев Азербайджана, получивших гражданство Российской Федерации, прямо во время праздника в ресторане «Форт» получили повестки в военкомат из рук представителей правоохранительных органов.