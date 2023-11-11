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· Алина Алмакаева

Новая волна мобилизации после выборов? Что известно об инициативе

Новая волна мобилизации после выборов? Что известно об инициативе

rutube.ru

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Обсуждение возможности нового этапа мобилизации в России продолжалось весь 2023 год. Разные провоенные телеграм-каналы делали предположения о датах, но в последнее время основным ориентиром стали президентские выборы в 2024 году. Власти не делали долгосрочных прогнозов, ограничиваясь заявлениями, что в ближайшем будущем мобилизации не планируется.

Заявление британской разведки от 10 октября только усилило слухи о мобилизации весной 2024 года. В нем отмечалось намерение Кремля хочет свести к минимуму непопулярные политические шаги перед выборами. По мнению аналитиков из Великобритании, следующая волна мобилизации может ожидаться после окончания президентских выборов, а мобилизационные мероприятия до марта 2024 года маловероятны, об этом сообщает RTVI.

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