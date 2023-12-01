Новости России
· Ульяна Сенько

Новая волна мобилизации началась? В регионах России начали вручать повестки на рабочих местах

Новая волна мобилизации началась? В регионах России начали вручать повестки на рабочих местах

Кошелев Илья, news.ru, Global Look Press

Подписаться в Telegram

В Российской Федерации в ряде регионов продолжают приходить повестки в военкомат мужчинам призывного возраста.

В начале ноября приблизительно 15 граждан, жителей города Уфа, получили извещения о том, что им нужно посетить военные комиссариаты. Документ был подписан В. Виноградовым, который по предположениям является действующим военным комиссаром в двух районах столицы Республики Башкортостан: Октябрьском и Советском, передали «Пруфы».

Позже республиканский Ситуационный центр пояснил, что повестки в военкомат уфимцам пришли лишь для проверки документов воинского учета, и к призывы на службу в Вооруженные силы вышеназванный процесс отношения не имеет.

Новостной онлайн-портал «Вести Воронеж» сообщил, что в Воронеже вечером 14 октября 50-ти гражданам РФ также были вручены повестки представителями правоохранительных органов. Однако процесс вручения документов удивил многих: силовики ворвались на праздничное застолье в ресторан, проверили у всех документы, после чего вручили повестки в военные комиссариаты. Также отмечается, что все, кому были адресованы извещения, иностранцы, получившие российское гражданство.

Затем появилась информация, что в одном из самых крупных сортировочных центров онлайн-магазина Wildberries, который находится в Московской области в городе Электросталь, представители ОМОНа провели масштабный рейд среди сотрудников склада в поисках нелегально находящихся на территории России мигрантов, а также мигрантов, которые получили гражданство, но отказались вставать на воинский учет. В процессе проверки сотрудникам-мигрантам также вручались повестки в военные комиссариаты, в каком количестве - неизвестно, сообщила Lenta.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Актер «Елок 10» рассказал о трудных съемках в Альметьевске

Интересное в Казани

день назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

санитарная обработка кузова борщевка

Новости Татарстана

день назад

Госдума отклонила «этиловую инициативу» Госсовета РТ

Интересное в Казани

3 дня назад

У юных жителей Казани появится возможность внести свой вклад в разработку уникальной концепции интерьеров строящейся станции казанского метрополитена.

заказать рецензию в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого

Новости Казани

день назад

В Казани «Камаз» насмерть сбил женщину

Новости Татарстана

час назад

Прокурор Татарстана недоволен службами в Альметьевске

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Набережных Челнов на СВО отправилась новая группа бойцов

Новости Татарстана

7 часов назад

72 тысячи рублей - идеальный размер пенсии для казанцев

Лонгриды
3 дня назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

34 минуты назад

В КФУ математику вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч

Интересное в Казани

день назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

Новости Татарстана

час назад

Средний размер взятки в Татарстане вырос до 263 тысячи рублей

Новости Татарстана

час назад

Прокурор Татарстана недоволен службами в Альметьевске
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
день назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин заявил о строительстве 10 новых отелей

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Набережных Челнов на СВО отправилась новая группа бойцов

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане две марки бензина стали дешевле

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни