Новая волна мобилизации началась? В регионах России начали вручать повестки на рабочих местах

В Российской Федерации в ряде регионов продолжают приходить повестки в военкомат мужчинам призывного возраста.

В начале ноября приблизительно 15 граждан, жителей города Уфа, получили извещения о том, что им нужно посетить военные комиссариаты. Документ был подписан В. Виноградовым, который по предположениям является действующим военным комиссаром в двух районах столицы Республики Башкортостан: Октябрьском и Советском, передали «Пруфы».

Позже республиканский Ситуационный центр пояснил, что повестки в военкомат уфимцам пришли лишь для проверки документов воинского учета, и к призывы на службу в Вооруженные силы вышеназванный процесс отношения не имеет.

Новостной онлайн-портал «Вести Воронеж» сообщил, что в Воронеже вечером 14 октября 50-ти гражданам РФ также были вручены повестки представителями правоохранительных органов. Однако процесс вручения документов удивил многих: силовики ворвались на праздничное застолье в ресторан, проверили у всех документы, после чего вручили повестки в военные комиссариаты. Также отмечается, что все, кому были адресованы извещения, иностранцы, получившие российское гражданство.

Затем появилась информация, что в одном из самых крупных сортировочных центров онлайн-магазина Wildberries, который находится в Московской области в городе Электросталь, представители ОМОНа провели масштабный рейд среди сотрудников склада в поисках нелегально находящихся на территории России мигрантов, а также мигрантов, которые получили гражданство, но отказались вставать на воинский учет. В процессе проверки сотрудникам-мигрантам также вручались повестки в военные комиссариаты, в каком количестве - неизвестно, сообщила Lenta.ru.