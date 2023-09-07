Новая волна мобилизации? Губернатор Ленобласти говорит о необходимости ротации мобилизованных в сентябре 2022 года

Скоро исполнится год, как первые мобилизованные россияне находятся в зоне СВО. Очевидно, что они устали, очевидно, что нуждаются в замене. В МО РФ заверили - ротация идет "с учетом поддержания боеготовности". Новой мобилизации в России не надо проводить, считают власти.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко пообещал направить в администрацию президента России и в МО РФ запрос относительно ротации мобилизованных, об этом он сам заявил в эфире "Лен ТВ24".

Главе региона был задан вопрос женщиной, которая проводила мужа по мобилизации прошлой осенью. Она пожаловалась, что муж ни разу не был в отпуске за все прошедшее время.