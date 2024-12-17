Новая мошенническая схема: в шоке даже банкиры

В недавнем обращении ВТБ поднял тревогу относительно новой схемы мошенничества, которая затрагивает клиентов банков по всей России.

Эта схема уникальна сочетанием методов социальной инженерии и применением шпионского программного обеспечения для клонирования банковских карт.

Механизм новой мошеннической схемы

Преступники маскируются под сотрудников надёжных компаний — мобильных операторов или медицинских учреждений. Они связываются с потенциальными жертвами и предлагают установить приложение для обновления услуг или программного обеспечения. Однако это приложение является зловредным и дает злоумышленникам полный доступ к устройству пользователя, включая такие функции, как NFC, камера и микрофон.

Дальнейшие действия мошенников включают следующие шаги:

Запрос на фотографирование банковской карты или приближение её к смартфону для считывания данных.

Ввод старого и создание нового ПИН-кода, который на самом деле не меняется, в то время как данные карты копируются.

В результате злоумышленники получают виртуальный клон карты, который используют для совершения платежей через NFC-терминалы или для снятия наличных.

Как защитить свои финансы: советы от ВТБ

Для защиты от подобных атак ВТБ настоятельно рекомендует следовать нескольким основным правилам:

Скачивайте приложения только из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений. Не доверяйте номерам телефонов и ссылкам, полученным из непроверенных источников. Никогда не раскрывайте ПИН-коды или личные данные по телефону или через неофициальные приложения. Отключите NFC, если вы его активно не используете, чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа.

Развитие банковских карт: от обычных платежей к высокой технологичности

Не смотря на рост мошенничества, рынок банковских карт не стоит на месте. В рейтинге Банки.ру представлены карты, которые сочетают в себе как надёжность, так и новейшие технологии:

Карта Black от Т-Банка — инновации в каждой транзакции.

СберКарта от Сбербанка — универсальный выбор для повседневных задач.

Умная карта Мир от Газпромбанка — максимум функций в одной карте.

Карта Скидка везде от МТС Банка — бонусы и скидки для активных покупателей.

Дебетовая Альфа-Карта от Альфа-Банка — высокий уровень защиты и эксклюзивные услуги.

Оставайтесь на чеку

Мошенники постоянно ищут новые способы, как использовать технологии против нас. Важно не только следить за безопасностью своих финансов, но и активно использовать советы от вашего банка. Будьте бдительны, проверяйте информацию и выбирайте надёжные и проверенные способы ведения банковских операций.

