Новая мошенническая схема: в шоке даже банкиры
PROKAZAN
В недавнем обращении ВТБ поднял тревогу относительно новой схемы мошенничества, которая затрагивает клиентов банков по всей России.
Эта схема уникальна сочетанием методов социальной инженерии и применением шпионского программного обеспечения для клонирования банковских карт.
Механизм новой мошеннической схемы
Преступники маскируются под сотрудников надёжных компаний — мобильных операторов или медицинских учреждений. Они связываются с потенциальными жертвами и предлагают установить приложение для обновления услуг или программного обеспечения. Однако это приложение является зловредным и дает злоумышленникам полный доступ к устройству пользователя, включая такие функции, как NFC, камера и микрофон.
Дальнейшие действия мошенников включают следующие шаги:
- Запрос на фотографирование банковской карты или приближение её к смартфону для считывания данных.
- Ввод старого и создание нового ПИН-кода, который на самом деле не меняется, в то время как данные карты копируются.
- В результате злоумышленники получают виртуальный клон карты, который используют для совершения платежей через NFC-терминалы или для снятия наличных.
Как защитить свои финансы: советы от ВТБ
Для защиты от подобных атак ВТБ настоятельно рекомендует следовать нескольким основным правилам:
- Скачивайте приложения только из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений.
- Не доверяйте номерам телефонов и ссылкам, полученным из непроверенных источников.
- Никогда не раскрывайте ПИН-коды или личные данные по телефону или через неофициальные приложения.
- Отключите NFC, если вы его активно не используете, чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа.
Развитие банковских карт: от обычных платежей к высокой технологичности
Не смотря на рост мошенничества, рынок банковских карт не стоит на месте. В рейтинге Банки.ру представлены карты, которые сочетают в себе как надёжность, так и новейшие технологии:
- Карта Black от Т-Банка — инновации в каждой транзакции.
- СберКарта от Сбербанка — универсальный выбор для повседневных задач.
- Умная карта Мир от Газпромбанка — максимум функций в одной карте.
- Карта Скидка везде от МТС Банка — бонусы и скидки для активных покупателей.
- Дебетовая Альфа-Карта от Альфа-Банка — высокий уровень защиты и эксклюзивные услуги.
Оставайтесь на чеку
Мошенники постоянно ищут новые способы, как использовать технологии против нас. Важно не только следить за безопасностью своих финансов, но и активно использовать советы от вашего банка. Будьте бдительны, проверяйте информацию и выбирайте надёжные и проверенные способы ведения банковских операций.
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