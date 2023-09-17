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· Алина Алмакаева

Новая мобилизация состоится? Тревожные слова прозвучали в Госдуме

Новая мобилизация состоится? Тревожные слова прозвучали в Госдуме

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В сети есть иформация о возможной новой волне мобилизации в России. Но зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что мобилизации не будет.

Однако народ начал беспокоиться после того, как Швыткин произнес такие же слова год назад, а через неделю началась частичная мобилизация. Волнение усилило и сокращение списка заболеваний для получения отсрочки от армии.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ясно заявил, что мобилизованные вернутся домой только после завершения специальной военной операции. Мобилизация длится уже почти год, и сроки ее окончания неизвестны.

Эксперты предполагают, что конфликт может продлиться и на следующий год. В такой ситуации ротация мобилизованных бойцов становится жизненно необходимой, но она пока не предусмотрена. Военный эксперт Влад Шурыгин полагает, что если не будет ротации, то мобилизации не будет.

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