Новая льгота вводится с 27 мая для всех пенсионеров

Начиная с 27 мая, пенсионеры имеют возможность воспользоваться новым преимуществом от РЖД: скидкой 20% на проезд в поездах.



Условия льготы применимы ко всем пенсионерам, независимо от их возраста, и для ее активации потребуется предъявить пенсионное удостоверение.



Скидка распространяется на проезд в вагонах-купе, однако она действительна лишь при покупке билетов за 5 дней до даты поездки, и не распространяется на более срочные поездки.



Билеты по льготной цене являются необратимыми, но в случае уважительной причины для отмены поездки (например, заболевания пенсионера), их можно вернуть.



Данное преимущество будет актуально до 20 декабря 2024 года, за исключением новогодних праздников.



Тем самым, пенсионеры смогут экономить на поездках по железной дороге и расширить свои возможности для путешествий.