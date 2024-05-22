Новая льгота вводится с 1 июня для всех пожилых граждан

С 1 июня, пенсионеры могут воспользоваться привилегией от РЖД: скидка 20% на проезд поездами доступна для всех пенсионеров, независимо от их возраста.

Для получения льготы достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Скидка распространяется на проезд в вагонах-купе при покупке билета за 5 дней до отправления. На более поздние поездки скидка не действует. Билеты по льготной цене не подлежат возврату, за исключением случаев с уважительной причиной отмены поездки, например, болезнью пассажира.

Программа льгот действует до 20 декабря 2024 года, за исключением периода новогодних праздников. Это предложение позволит пенсионерам сократить расходы на поездки и расширить свои возможности для путешествий.