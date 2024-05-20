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Новая льгота вводится с 1 июня для всех пенсионеров

С 15 мая пенсионеры получат возможность воспользоваться новой привилегией от РЖД: скидка в размере 20% на проезд в поездах.

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С 15 мая пенсионеры получат возможность воспользоваться новой привилегией от РЖД: скидка в размере 20% на проезд в поездах.

Это преимущество доступно всем пенсионерам, независимо от их возраста. Для получения скидки достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Скидка применяется к проезду в вагонах-купе, однако действует только при покупке билета не менее чем за 5 дней до даты отправления. На более спешные поездки скидка не распространяется.

Билеты по льготной цене не подлежат возврату, за исключением случаев, когда есть уважительная причина для отмены поездки, такая как заболевание пенсионера.

Эта привилегия будет действовать до 20 декабря 2024 года, за исключением периода новогодних праздников.

Таким образом, пенсионеры смогут экономить на поездках по железной дороге и расширить свои возможности для путешествий.

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