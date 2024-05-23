Новая льгота вводится с 1 июня для каждого пенсионера

Приятная новость для любителей путешествий: РЖД дарит пенсионерам скидку на билеты



Российские железные дороги объявила о новой акции для пенсионеров. С июня представители серебряного возраста смогут путешествовать по стране с ещё большим комфортом и выгодой, воспользовавшись скидкой 20% на билеты в купе.



Условия акции:

Для получения скидки достаточно предъявить пенсионное удостоверение при покупке билета. Льгота действует только при оформлении билета не менее чем за 5 дней до даты отправления поезда. Билеты по акции не подлежат возврату (за исключением уважительных причин, подтверждённых документально, например, болезнь пассажира).

Акция продлится до 20 декабря 2024 года с перерывом на новогодние праздники.



Новая инициатива РЖД – отличный подарок для пенсионеров, которые любят путешествовать и открывать для себя новые уголки нашей страны.