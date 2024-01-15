Новая льгота вступает в силу с 16 января: всех российских пенсионеров от 55 лет и старше ждёт приятный подарок

Пожилым гражданам было объявлено о введении новой социальной льготы, доступной с 16 января. Эта инициатива предназначена для поддержки лиц в возрасте 55 лет и старше, как сообщает новостной интернет-портал «Примпресс».

Пенсионный эксперт разъяснила, что новая льгота предоставляется благотворительными организациями, которые начали сбор средств для помощи нуждающимся пенсионерам. Поддержка будет оказываться в виде корзин с продуктами, необходимыми для повседневного питания.

Сбор продуктов будет осуществляться в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток». В этих торговых точках установлены специальные контейнеры, куда каждый желающий может поместить продукты питания в соответствии с определенным списком, чтобы помочь нуждающимся пожилым гражданам. Собранные товары будут отправлены на склады, откуда они будут формироваться в наборы и направляться пенсионерам, а также семьям с 3-мя и более детьми.

В список продуктов, которые включены в эти наборы, входят крупы, чай, растительное масло, кофе, консервы и сладости, необходимые для обеспечения питания пожилых россиян.