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Новая льгота начнет действовать с 1 июня для всех пенсионеров

С 1 июня пенсионеры получат новую льготу от РЖД, которая позволит им сэкономить 20% на проезде поездами.

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С 1 июня пенсионеры получат новую льготу от РЖД, которая позволит им сэкономить 20% на проезде поездами.

Эта льгота доступна всем пенсионерам, независимо от их возраста. Чтобы воспользоваться ею, нужно просто предъявить свое пенсионное удостоверение.

Скидка будет действовать на проезд в вагонах-купе, но только если билет будет приобретен не менее чем за 5 дней до даты поездки. Срочные поездки не попадают под данную льготу.

Билеты по льготной цене являются невозвратными, но в случае уважительной причины для отмены поездки (например, болезнь пенсионера) их можно вернуть.

Льгота будет действовать до 20 декабря 2024 года, за исключением новогодних праздников.

Таким образом, пенсионеры получат возможность экономить на железнодорожных поездках и расширить свои возможности для путешествий.

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