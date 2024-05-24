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Новая льгота будет для всех пенсионеров

С 15 мая пожилые граждане смогут воспользоваться новым преимуществом от РЖД: скидкой 20% на проезд в поездах.

piqsels.com

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С 15 мая пожилые граждане смогут воспользоваться новым преимуществом от РЖД: скидкой 20% на проезд в поездах.

Преимущество доступно для всех пенсионеров, независимо от возраста. Для получения скидки достаточно предъявить свое пенсионное удостоверение.

Скидка действует на проезд в купейных вагонах, при условии покупки билета не менее чем за 5 дней до отправления поезда. На более короткие поездки скидка не распространяется.

Билеты по льготной цене считаются безвозвратными, но их можно вернуть в случае уважительной причины (например, болезнь пенсионера).

Преимущество будет действовать до 20 декабря 2024 года, исключая новогодние праздники.

Таким образом, пенсионеры смогут экономить на поездках и расширить свои возможности для путешествий.

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