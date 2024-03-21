Новая льгота абсолютно для всех пенсионеров: с марта уже можно не платить

Уже с 15 марта пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой в виде специальных карт, которые будут распространяться на региональном уровне.

Эта программа позволит гражданам сэкономить на проезде в общественном транспорте на протяжении целого месяца. Инновационная инициатива по предоставлению льготной проездной карты уже стартовала в Хабаровске, где пожилые люди имеют возможность бесплатно перемещаться на общественном транспорте.

Срок выдачи карт ограничен лишь тремя днями, до воскресенья, начиная с 15 марта. Для получения карты необходимо предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Поддержку инициативе по предоставлению льгот по проезду для пенсионеров оказали местное молодежное сообщество и городская администрация.

По этой карте пенсионерам будет предоставлено право на бесплатный проезд по определенным маршрутам с 1 мая по 1 июня текущего года. Однако количество бесплатных поездок будет ограничено до десяти в пределах населенного пункта.

В апреле пенсионеры с дачными участками также смогут воспользоваться возможностью бесплатного проезда во многих регионах страны. Но рекомендуется заранее уточнить наличие данной льготы в местных органах социальной защиты.