Новая хитрость авиакомпаний, не попадитесь на крючок: краткое руководство для пассажиров

С ноября 2024 года российские авиакомпании усилили контроль за размерами и весом ручной клади, что может стать неожиданностью для пассажиров.

Теперь, если ваш багаж превышает допустимые нормы, вам придется либо доплатить за его перевозку, либо рисковать тем, что вас не допустят к посадке. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно знать правила и обязанности авиакомпаний в отношении ручной клади.

Как проходит проверка ручной клади?

Правила перевозки ручной клади зависят от конкретной авиакомпании, но обычно установленные размеры составляют 55x40x25 см, а вес ограничивается 7-10 кг. Если габариты вашего багажа превышают эти нормы, сотрудники могут предложить вам сдать его в багаж за дополнительную плату, но перед этим они обязаны измерить и взвесить ручную кладь.

Согласно законодательству, даже если багаж не соответствует стандартам, вам должны предоставить возможность доплатить за багаж и продолжить полет. Отказ в посадке, если вы готовы оплатить перевозку, считается нарушением ваших прав.

Как поступить, если вас не пускают на рейс?

Если вас не допускают на рейс из-за габаритов ручной клади, следуйте этим шагам:

Записывайте происходящее на видео: такие материалы могут служить доказательством при обращении с жалобой или в суд.

Подача претензии: отправьте досудебную претензию авиакомпании, в которой укажите требования на возврат стоимости билетов и компенсацию морального ущерба. На рассмотрение претензии авиакомпания обязана отвести не более 30 дней.

Судебное разбирательство: если претензия проигнорирована или отклонена, вы можете подать иск. Судебная практика показывает, что пассажиры часто выигрывают дела, когда авиакомпания не может доказать превышение норм ручной клади или не предложила возможности оформить багаж за доплату.

Советы юристов по защите прав пассажиров

Юристы подчеркивают: при нарушении ваших прав суды чаще всего встают на сторону пассажира, включая компенсацию за билеты, моральный ущерб и судебные издержки. Поэтому рекомендуется заранее проверять параметры ручной клади и знать свои права. Если возник конфликт, сохраняйте спокойствие и фиксируйте ситуацию на камеру.

Советы для путешественников:

Перепроверяйте размеры и вес: убедитесь, что ваша ручная кладь соответствует правилам конкретной авиакомпании.

Фиксируйте ситуацию: фото и видео могут помочь, если потребуется обращаться в суд.

Не бойтесь отстаивать свои права: подавайте претензию или обращайтесь в суд, если уверены, что ваши права нарушены.

Благодаря знанию прав пассажиры смогут защититься от возможных неудобств и спокойно наслаждаться путешествием.