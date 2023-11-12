Новости России
· Алина Алмакаева

Ноль сливок, сплошная соя: в Роскачестве назвало марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

Ноль сливок, сплошная соя: в Роскачестве назвало марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

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Проведенные экспертами Российской системы качества исследования одного из самых популярных продуктов в России – сыра, производимого российскими брендами, оказались огорчительными. По информации, полученной от PRIMPRESS, некоторые торговые марки признанных экспертами продают подделку.

По утверждениям специалистов Роскачества, качественный и безопасный для употребления в пищу сыр должен быть изготовлен из натурального молока, что требует значительных затрат на производство.

Однако, не все производители добросовестны: эксперты Роскачества обнаружили наличие растительных жиров в некоторых образцах сыра, используемых вместо молока в целях экономии. В результате таких манипуляций продукция, предлагаемая на прилавках российских магазинов, нарушает действующие государственные стандарты и является небезопасной для потребления.

В рамках проверки системы качества России был особенно важен Голландский вид сыра, завоевавший огромную популярность у российских потребителей. Исследованию подверглись образцы сыра, произведенные тридцатью российскими торговыми марками.

Результаты исследования привели к занесению некоторых регионов России, в которых производится «Голландский» сыр, в черный список Роскачества. Список включает Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Курскую область и Ставропольский край. Эксперты советуют не приобретать продукцию из вышеназванных регионов, так как они содержат вредные растительные жиры для человеческого организма.

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