«Ноль сливок, пальмовая гадость»: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которые не стоит покупать

Росконтроль, специализирующаяся на контроле качества и безопасности товаров и услуг в Российской Федерации, опубликовала список сливочных масел, которые следует избегать при покупке и употреблении. По информации PRIMPRESS, это относится к отечественным и иностранным производителям.

По результатам более 30 проверенных образцов сливочного масла, эксперты Роскачества пришли к выводу, что лишь 13% соответствуют требованиям безопасности и качества. Среди них можно выделить марки «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. В продукции этих брендов не было выявлено нарушений ГОСТ и наличия вредных веществ.

Однако остальные марки попали в черный список Росконтроля по причине использования растительных жиров, которые добросовестные производители в своей продукции не применяют. Такие сливочные масла, нарушающие государственные стандарты и не рекомендуемые купить и употребить, производятся в Курске под названием «Традиционное», а также в Мытищах.