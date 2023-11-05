Ноль мяса, только соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Результаты исследования, проведенного независимой организацией Роскачество, указывают на низкое качество определенных брендов колбасы. В своем отчете эксперты составили список марок, которые не рекомендуются потребителям.

Особенно печальные результаты получил популярный сервелат, часто присутствующий на праздничных и повседневных столах россиян. Один из представленных брендов, "Дмитрогорский продукт", содержит натуральный краситель и антибиотики, которые, к сожалению, не были указаны на упаковке. Об этом сообщается в PRIMPRESS.

Также в отчете указаны еще две марки колбасы, которые не рекомендуется покупать - "Стародворские колбасы" и "Йола агрохолдинг". В первом случае в составе колбасы были обнаружены следы ДНК птицы, а также содержание сои, которое не было указано на упаковке. Во втором случае также обнаружены следы антибиотиков, как и в предыдущих случаях.

Привлекло особое внимание экспертов исследование докторской колбасы, пользующейся большой популярностью среди потребителей. Лабораторные анализы выявили несоответствия в нескольких брендах данного продукта. Например, колбаса от Губернской мясной компании содержала антибиотики и имела недостаточное количество жира. Колбаса марки "Егорьевская" также не соответствует заявленному содержанию белка и жира, что является серьезным нарушением качества и привело к снижению ее рейтинга.