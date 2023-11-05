Новости России
· Алина Алмакаева

Ноль мяса, только соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Ноль мяса, только соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Результаты исследования, проведенного независимой организацией Роскачество, указывают на низкое качество определенных брендов колбасы. В своем отчете эксперты составили список марок, которые не рекомендуются потребителям.

Особенно печальные результаты получил популярный сервелат, часто присутствующий на праздничных и повседневных столах россиян. Один из представленных брендов, "Дмитрогорский продукт", содержит натуральный краситель и антибиотики, которые, к сожалению, не были указаны на упаковке. Об этом сообщается в PRIMPRESS.

Также в отчете указаны еще две марки колбасы, которые не рекомендуется покупать - "Стародворские колбасы" и "Йола агрохолдинг". В первом случае в составе колбасы были обнаружены следы ДНК птицы, а также содержание сои, которое не было указано на упаковке. Во втором случае также обнаружены следы антибиотиков, как и в предыдущих случаях.

Привлекло особое внимание экспертов исследование докторской колбасы, пользующейся большой популярностью среди потребителей. Лабораторные анализы выявили несоответствия в нескольких брендах данного продукта. Например, колбаса от Губернской мясной компании содержала антибиотики и имела недостаточное количество жира. Колбаса марки "Егорьевская" также не соответствует заявленному содержанию белка и жира, что является серьезным нарушением качества и привело к снижению ее рейтинга.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил тех, кто получает пенсию на банковскую карту

Интересное в Казани

день назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией

обработка от тараканов в москве и подмосковье

Лонгриды

день назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

ремонт дизельных форсунок делфи в Москве

Новости Казани

14 часов назад

Ещё 550 млн рублей выделят на строительство второй ветки метро

Новости Татарстана

6 часов назад

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность

Новости Татарстана

день назад

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём народного единства

Новости Казани

день назад

Оштрафованы 467 пешехода за 4 дня
Лонгриды
день назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Татарстана

6 часов назад

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность

Новости Татарстана

10 часов назад

Где Казанцы предпочли провести ноябрьские праздники

Новости Казани

14 часов назад

Ещё 550 млн рублей выделят на строительство второй ветки метро

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение
Лонгриды
4 дня назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

день назад

Почти 1000 дворов было благоустроено в Казани

Новости Татарстана

день назад

Молодежный митинг в честь Дня народного единства в Казани

Новости Татарстана

день назад

За два года в Татарстане планируют отремонтировать 256 объектов здравоохранения
Вы сэкономите серьезные деньги: почему стоит задуматься о строительстве дома зимой?
Интересное в Казани
4 дня назад

Вы сэкономите серьезные деньги: почему стоит задуматься о строительстве дома зимой?