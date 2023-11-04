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Ноль мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Ноль мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Надежда Острокол

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Результаты исследования, проведенного Роскачеством, свидетельствуют о низком качестве определенных брендов колбасы. Эксперты составили список марок, которые не рекомендуются к покупке.

Самую низкую оценку получил популярный сервелат, часто используемый на праздничных и повседневных столах россиян. Один из представленных брендов, "Дмитрогорский продукт", содержит натуральный краситель и антибиотики, которые не указаны на упаковке. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Также не рекомендуется покупать колбасу марок "Стародворские колбасы" и "Йола агрохолдинг". В первом случае в составе колбасы были обнаружены следы ДНК птицы, а также содержание сои, о чем не указано на упаковке. Во втором случае также выявлены следы антибиотиков, как и в предыдущих случаях.

Особое внимание экспертов привлекла докторская колбаса, которая пользуется большой популярностью среди потребителей. В ходе исследования производителей этого продукта, лаборатория обнаружила несоответствия нескольких брендов. Например, колбаса от Губернской мясной компании содержала антибиотики и имела недостаток жира. Колбаса марки "Егорьевская" также не соответствует заявленному содержанию белка и жира, что является серьезным нарушением качества и привело к снижению ее рейтинга.

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