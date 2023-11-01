Ноябрь сведет в могилу: Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начинается адская черная полоса

Астролог Тамара Глоба выделила два знака зодиака, которым необходимо обратить внимание на свое здоровье в ноябре 2023 года, сообщает progorod59.

Овен

Согласно прогнозу, представители огненного знака зодиака овен в завершающем осень месяца могут испытать невротические расстройства, которые в свою очередь приведут к болезням сердечно-сосудистой системы. Астролог рекомендует при малейшем недомогании сразу обращаться к врачу. Также не следует слишком близко принимать стрессовые ситуации и преувеличивать их значимость. Овнам необходимо больше времени уделять отдыху.

Телец

Земному знаку зодиака телец Тамара Глоба предсказывает серьезные перегрузки организма, которые ухудшат физическое и моральное состояние представителей данного знака. Однако плохих событий можно избежать, если родившиеся под созвездием тельца научатся грамотно и равномерно распределять время между работой и отдыхом, рассказала астролог.