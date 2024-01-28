Низкий интеллект собеседника выдаст всего одна фраза

Говорят, отражение разума человека можно увидеть в его глазах — там может быть либо пустота и неведение, либо вспыхивающий разум и острый интеллект. Однако существуют и другие способы определить, насколько человек умён или глуп. Редакция fb.ru рассказала о том, какая фраза может выдать низкий уровень интеллекта человека.





Данную фразу "Ты не можешь просто…" назвала профессиональный писатель и фрилансер Ли Андерсон. Например, "Ты не можешь просто предложить ему карандаши или что-то в этом роде?" или "Разве ты не можешь просто приготовить еду в выходной день и потом разогревать ее?".По мнению автора, эти слова выражают не добрые намерения и искреннюю помощь, а скорее попытку унизить другого человека и подняться над ним. Подразумевается, будто такие вещи очевидны, и как же ты раньше не додумался об этом? Эта фраза препятствует адекватному восприятию советов, даже если они действительно ценны.