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Никто не выжил: что известно о крушении самолета, на котором находились граждане России

В сердце столицы США, 30 января 2025 года, прои...

dzen.ru

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В сердце столицы США, 30 января 2025 года, произошло столкновение между пассажирским самолетом и военным вертолетом, в результате которого оба летательных аппарата упали в реку Потомак. Это событие вызвало широкий международный резонанс.

Участие российских граждан в инциденте

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, подтвердил наличие российских граждан на борту пассажирского самолета. Среди них были не только известные фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, но и другие участники и тренеры, включая молодых спортсменов, участвующих в соревнованиях в США.

Обстоятельства катастрофы

Самолет Bombardier CRJ700, следовавший из Канзаса в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом, который участвовал в учебном полете. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в то время как вертолет перевозил трех военнослужащих.

Спасательные работы

Незамедлительно после катастрофы на место происшествия были направлены спасательные команды. Сложные погодные условия и низкая температура воды в Потомаке осложнили поисковые операции. К текущему моменту подтверждено обнаружение 28 тел, хотя точное количество жертв до сих пор неизвестно.

Причины и расследование

Предварительные версии причин катастрофы указывают на возможное нарушение пилотами вертолета маршрута полета, что привело к столкновению. Федеральное агентство по авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование. Президент США, Дональд Трамп, выразил мнение, что катастрофу можно было предотвратить, если бы диспетчеры более эффективно контролировали ситуацию.

Международная реакция

Реакция на инцидент не заставила себя ждать. Кремль выразил глубокие соболезнования семьям погибших. В мире фигурного катания данное событие вызвало большой отклик, ведь многие участники были известными спортсменами. Интересный факт: одному из американских фигуристов удалось избежать катастрофы из-за проблем с размером переноски для его собаки, что в последствии спасло его жизнь.

Технические детали и последствия

Bombardier CRJ700, используемый для региональных перевозок, и Black Hawk, активно применяемый в военных целях, обладают различными техническими характеристиками, что могло стать одной из причин недопонимания в воздухе. По результатам расследования возможны изменения в регулировании полетов вблизи гражданских аэропортов для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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