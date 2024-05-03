Никогда не подавайте эту рыбу к столу: в ней могут быть 10-метровые черви

Рыба занимает важное место в рационе многих людей благодаря своей питательности и полезности. Однако не все виды рыб безопасны для потребления. Существует один вид, который может быть особенно опасен из-за своей способности быть хозяином для особо крупных паразитических червей — даже до 10 метров в длину!

Речь идет о рыбе-анисакис, чаще всего встречающейся в семействе тресковых. Эти черви, известные как анисакиды, могут вызывать серьезное заболевание у человека, известное как анисакидоз. Чаще всего человек заражается после употребления сырой или недостаточно термически обработанной рыбы, содержащей личинки паразитов.

Как происходит заражение?

Анисакиды — это круглые черви, личинки которых могут паразитировать в желудке и кишечнике морских млекопитающих, таких как киты и тюлени. Они могут перейти в рыб и морепродукты, попавшие в пищевую цепочку этих крупных млекопитающих. Когда человек потребляет зараженную рыбу, личинки пытаются проникнуть в стенки желудка или кишечника, вызывая сильные боли, рвоту и даже кровотечения.

Какие меры предосторожности следует предпринимать?

Тщательная термическая обработка: Полное приготовление рыбы до достижения внутренней температуры 70C убивает личинки анисакид.

Заморозка: По данным Всемирной Организации Здравоохранения, заморозка рыбы при температуре -20C или ниже на 24 часа также гарантирует уничтожение паразитов.

Избегайте употребления в пищу сырой рыбы: Особенно если нет уверенности в ее происхождении и предварительной обработке.

Что делать, если заражение уже произошло?

При подозрении на анисакидоз следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Симптомы могут появиться в течение нескольких часов после употребления зараженной рыбы и требуют скорейшего вмешательства специалиста.

В заключение, хотя рыба является полезной частью диеты, всегда важно уделять внимание ее безопасности и качеству. Знание о потенциальных опасностях, таких как анисакидоз, поможет избежать серьезных проблем со здоровьем.