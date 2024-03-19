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Никакой соды и дрожжей: секрет самых пышных и пористых оладий на кефире

Никакой соды и дрожжей: секрет самых пышных и пористых оладий на кефире

montisbar.ru

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При приготовлении очень пышных, мягких и воздушных оладий без соды важно использовать теплый кефир, так как холодный не даст желаемого результата. Растопленное сливочное масло делает оладьи более нежными, хотя его добавление необязательно. Сообщают Хибины.ру.

Сначала смешайте в миске яйцо, соль и сахар, затем добавьте теплый кефир и (по желанию) растопленное сливочное масло.

В другой посуде соедините муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и быстро, не долго, перемешайте их ложкой. Избегайте чрезмерного взбивания, так как это может сделать текстуру оладий плотной.

Тесто должно быть густым и не текучим, а скорее сползающим с ложки. Дайте тесту отдохнуть перед жаркой на сковороде 5-10 минут.

Жарьте оладьи по одной столовой ложке на предварительно разогретой сковороде без перемешивания их во время жарки. После переворачивания можно приготовить оладьи под крышкой.

Следуя этим советам, вы создадите идеальные оладьи, которые станут прекрасным угощением к чаю!

Ингредиенты:
• мука — 180 г;
• масло сливочное — 20 г;
• сахар — 20 г;
• яйцо куриное — 1 шт.;
• разрыхлитель теста — 1 ч.л. с горкой;
• соль — 1 щепотка;
• масло растительное — 2 ст.л.

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