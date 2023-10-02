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Никакой мобилизации: в Генштабе России сделали важное заявление

Никакой мобилизации: в Генштабе России сделали важное заявление

Фото: открытые источники

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В Генштабе ВС РФ на брифинге по старту осеннего призыва енще раз ответили на вопрос, ждать ли россиянам новую мобилизацию в России.

Замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский отметил, что стоящие перед российскими военными задачи выполнимы силами тех, кто выбирает добровольную службу на конрактной основе, а потому мобьилизовать никого не потребуется.

Темпы набора на контракты с МО РФ высокие, желающих служить много, именно эти люди и будут пополнять ряды военных, отметил Цимлянский.

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