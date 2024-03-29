«Никакого праздника»: российских граждан удивили отменой 10 праздничных дней в мае

Майский месяц порадует жителей России предстоящими праздниками, такими как День Весны и Труда и День Победы, что приведет к увеличению количества выходных дней.

По данным издания "Известия", правительство Российской Федерации утвердило новый график переноса рабочих дней с целью предоставить возможность насладиться наступающими праздниками.

Согласно обновленному графику, первый блок праздников начнется 28 апреля и закончится 1 мая, включая в себя четыре выходных дня. Официальный период отдыха начнется в субботу, 27 апреля, сделав ее рабочим днем. Затем последуют выходные в понедельник, 29 апреля, а также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй набор майских праздников связан с Днем Победы, 9 мая 2024 года, который придется на четверг. После этого жителям России будет предоставлен дополнительный выходной день в пятницу, 10 мая, благодаря переносу рабочего дня с 6 января. Это позволит насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.