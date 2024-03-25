«Никакого праздника»: россиян удивили отменой 10 праздничных дней в мае

Майский месяц порадует российских граждан множеством ожидаемых праздников. Особенными днями станут День Весны и Труда, а также День Победы, что приведет к заметному увеличению числа выходных дней.

Правительство Российской Федерации, в соответствии с данными опубликованными в газете "Известия", утвердило новое расписание рабочих дней, чтобы предоставить обществу возможность в полной мере насладиться предстоящими праздниками.

Согласно обновленному календарю, первая серия ожидаемых праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включающим в себя четыре дня отдыха. Начало официального отпуска будет обозначено на субботу, 27 апреля, которая станет рабочим днем. После нее последуют выходные дни в понедельник, 29 апреля, и также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй период праздников в мае будет связан с Днем Победы, который состоится в четверг, 9 мая 2024 года. После этого россиянам будет предоставлена возможность насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это даст возможность насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.