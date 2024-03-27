«Никакого праздника»: россиян поразили отменой 10 праздничных дней в мае

Майский месяц обещает стать особенно радостным для российских граждан, ведь нас ожидают любимые праздники, такие как День весны и труда, а также День Победы. В результате, количество выходных дней значительно увеличится.

Правительство Российской Федерации, по информации, опубликованной в газете "Известия", утвердило новый график переноса рабочих дней, с целью предоставить нам, широким массам, возможность полноценно насладиться предстоящими праздниками.

Согласно обновленному графику, первые ожидаемые праздники начнутся уже 28 апреля и продлятся до 1 мая, включая четыре выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, что сделает её рабочим днем. Затем нас ждут выходные в понедельник, 29 апреля, и дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, который был перенесен с 2 ноября.

Второй набор праздников придется на май и будет связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. После этого у российских граждан будет возможность насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Таким образом, мы сможем насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.