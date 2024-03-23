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· Алина Алмакаева

«Никакого праздника»: россиян ошарашили отменой 10 праздничных дней в мае

«Никакого праздника»: россиян ошарашили отменой 10 праздничных дней в мае

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Май месяц порадует российских жителей ожидаемыми праздниками, такими как День Весны и Труда, а также День Победы, что приведет к значительному увеличению числа выходных дней.

Правительство Российской Федерации, согласно информации, опубликованной в издании "Известия", утвердило новый график переноса рабочих дней, с целью предоставить возможность широким массам полноценно насладиться предстоящими праздниками.

Согласно обновленному графику, первый ожидаемый период праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя четыре выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, сделав ее рабочим днем. Затем последуют выходные в понедельник, 29 апреля, а также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй набор праздников в мае будет связан с Днем Победы, отмечаемым в четверг, 9 мая 2024 года. После этого российским жителям будет предоставлена возможность насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это позволит насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.

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